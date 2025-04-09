В Румынии депутаты предлагают принять закон "анти-Шошоаке"

Ряд румынских депутатов внесли проект закона, который запретит лицам, проявляющим агрессивное поведение, входить в здание парламента.

Об этом сообщает телеканал Antena 3, пишет "Европейская правда".

Согласно законопроекту, "лицу, проявившему физическое или вербальное агрессивное поведение, используя оскорбительные слова, оскорбления, брань во дворе или в помещении парламента, или своими действиями уничтожает имущество, принадлежащее парламенту" запрещается вход в здание законодательного органа на срок от одного месяца до 24 месяцев.

Если проект станет законом, под наказание может попасть одиозный политик Диана Шошоаке, которая больше не является сенатором, но имеет право входить в парламент как лидер парламентской группы "SOS Румыния".

В частности, телеканал Antena 3 назвал законопроект "анти-Шошоаке".

Несколько раз Шошоаке вела себя агрессивно и оскорбительно в зале заседаний. Она заходила к судьям Конституционного суда, рылась в личных вещах его сотрудников, а также оскорбляла журналистов каждый раз, когда появлялась в коридорах парламента.

В частности, в марте Шошоаке, одетая в траурную одежду, пришла с похоронными венками и свечой к зданию Конституционного суда Румынии.

Она начала петь "Вечная память" перед зданием учреждения, обвиняя Конституционный суд в "захоронении демократии" в Румынии.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".