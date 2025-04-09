Партия кандидата в президенты Румынии, которая выходила во второй тур, поддержала другого

Руководство проевропейской партии "Союз спасения Румынии", от которой в отмененном первом туре выборов соревновалась Елена Ласкони, на повторных выборах поддержало независимого кандидата – мэра Бухареста Никушора Дана.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В "Союзе спасения Румынии" решили выразить поддержку на предстоящих выборах нынешнему мэру Бухареста, независимому кандидату Никушору Дану – решение приняли по результатам голосования политического комитета партии в среду, после того, как его поддержали на уровне правления.

"Уже нет шансов, что Ласкони выйдет во второй тур. Сегодня мы решили созвать встречу, учитывая реальные угрозы для Румынии. Даже если это означает болезненные решения для партии, призываем на заседании голосовать за поддержку независимого кандидата", – сказал вице-президент партии Доминик Фриц.

Глава партии Елена Ласкони, которая вышла во второй тур с одиозным Келином Джорджеску по результатам отмененного первого тура президентских выборов в 2024 году, заявила, что все равно не будет снимать свою кандидатуру.

"Я однозначно не снимаю кандидатуру и настроена еще более решительно, чем в прошлом году – потому что вижу, насколько прогнила эта система", – прокомментировала Ласкони.

Она также раскритиковала однопартийцев за призывы снять кандидатуру, чтобы Никушор Дан имел лучшие шансы.

"Думаю, это очень неправильный шаг. Наверное, многие делают это из-за страха, что на нас будут указывать пальцем из-за того, что мы не дали ему выйти во второй тур. Если вы начинаете соревнования и рассчитываете на победу благодаря тому, что кто-то снимет кандидатуру – давайте всех просить сняться с соревнований", – сказала Елена Ласкони, добавив, что „не знает", имеет ли Никушор Дан какое-то отношение к решению ее коллег, и назвала его "человеком из системы".

"Не понимаю, почему независимому кандидату нужна поддержка партии... Никушор Дан не может абсолютно ничего предложить "Союзу спасения Румынии", – сказала она.

Ласкони также сказала, что несмотря на эту ситуацию не рассматривает вариант покинуть пост лидера партии.

Последние опросы свидетельствуют, что поддержанный ультраправыми партиями Румынии кандидат в президенты Джордже Симион является лидером свежих рейтингов, однако при большинстве сценариев он проиграет во втором туре.

Победителю отмененного первого тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

После этого лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил.

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