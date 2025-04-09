Головний слідчий у справі смертельної залізничної катастрофи у Греції подав у відставку

Керівник національного розслідування залізничної катастрофи, що сталася в Греції у 2023 році, подав у середу у відставку, що, як очікується, ще більше ускладнить зусилля, спрямовані на те, щоб пролити світло на найстрашнішу залізничну катастрофу в країні, яка забрала життя 57 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Христос Пападімітріу, голова залізничного підрозділу грецького Управління з розслідування авіаційних і залізничних аварій (HARSIA), пішов у відставку через кілька днів після того, як прокурор вищого суду наказав провести розслідування висновків HARSIA.

У лютому HARSIA заявила, що прогалини в системі безпеки, які не змогли запобігти лобовому зіткненню вантажного та пасажирського поїздів 28 лютого 2023 року, досі не усунуті.

Вона також встановила, що масштабна пожежа, яка виникла після зіткнення, не могла бути спричинена обладнанням поїзда, що породило сумніви щодо вантажу вантажного поїзда, а також політичні суперечки.

Цього тижня HARSIA вирішила видалити розділ, в якому йдеться про причини виникнення потужного спалаху вогню, після того, як принаймні один із закордонних університетів, на який посилається звіт управління, заявив, що не переглядав і не давав дозволу на публікацію.

Прокурор Верховного суду Греції розпорядився провести розслідування цих подій, щоб визначити, чи була спроба вплинути на судове розслідування, яке триває з 2023 року.

HARSIA, незалежний орган, був створений лише наприкінці 2023 року. Він розпочав своє розслідування в березні 2024 року, більш ніж через рік після катастрофи, що означало, що йому довелося покладатися на інших для отримання значної частини інформації.

"Я намагався служити суспільним інтересам... у складній ситуації", – сказав Пападімітріу у своїй заяві про відставку, підтримуючи основні висновки HARSIA.

Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість греків вважають цю катастрофу символом нехтування залізницями країни в останні десятиліття, а також постійної нездатності держави вирішувати проблеми безпеки. Аварія викликала гнівні протести, які підживлюються браком довіри до інституцій.

Наприкінці лютого сотні тисяч греків вийшли на вулиці, щоб відзначити другу річницю найстрашнішої залізничної катастрофи в країні, яка забрала життя 57 людей, більшість з яких були студентами, вимагаючи справедливості для жертв.

5 березня парламент Греції проголосував за створення комітету для розслідування того, як міністр впорався з наслідками смертельної залізничної катастрофи 2023 року.

Катастрофа в Темпе 28 лютого 2023 року, коли пасажирський потяг лоб у лоб зіткнувся із зустрічним вантажним потягом, стала найстрашнішою залізничною аварією в Греції.