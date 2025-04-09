Главный следователь по делу смертельной железнодорожной катастрофы в Греции подал в отставку

Руководитель национального расследования железнодорожной катастрофы, произошедшей в Греции в 2023 году, подал в среду в отставку, что, как ожидается, еще больше осложнит усилия, направленные на то, чтобы пролить свет на самую страшную железнодорожную катастрофу в стране, которая унесла жизни 57 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Христос Пападимитриу, глава железнодорожного подразделения греческого Управления по расследованию авиационных и железнодорожных аварий (HARSIA), ушел в отставку через несколько дней после того, как прокурор высшего суда приказал провести расследование выводов HARSIA.

В феврале HARSIA заявила, что пробелы в системе безопасности, которые не смогли предотвратить лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов 28 февраля 2023 года, до сих пор не устранены.

Она также установила, что масштабный пожар, возникший после столкновения, не мог быть вызван оборудованием поезда, что породило сомнения относительно груза грузового поезда, а также политические споры.

На этой неделе HARSIA решила удалить раздел, в котором говорится о причинах возникновения мощной вспышки огня, после того, как по крайней мере один из зарубежных университетов, на который ссылается отчет управления, заявил, что не просматривал и не давал разрешения на публикацию.

Прокурор Верховного суда Греции распорядился провести расследование этих событий, чтобы определить, была ли попытка повлиять на судебное расследование, которое длится с 2023 года.

HARSIA, независимый орган, был создан только в конце 2023 года. Он начал свое расследование в марте 2024 года, более чем через год после катастрофы, что означало, что ему пришлось полагаться на других для получения значительной части информации.

"Я пытался служить общественным интересам... в сложной ситуации", – сказал Пападимитриу в своем заявлении об отставке, поддерживая основные выводы HARSIA.

Согласно опросам общественного мнения, большинство греков считают эту катастрофу символом пренебрежения железными дорогами страны в последние десятилетия, а также постоянной неспособности государства решать проблемы безопасности. Авария вызвала гневные протесты, которые подпитываются нехваткой доверия к институтам.

В конце февраля сотни тысяч греков вышли на улицы, чтобы отметить вторую годовщину самой страшной железнодорожной катастрофы в стране, которая унесла жизни 57 человек, большинство из которых были студентами, требуя справедливости для жертв.

5 марта парламент Греции проголосовал за создание комитета для расследования того, как министр справился с последствиями смертельной железнодорожной катастрофы 2023 года.

Катастрофа в Темпе 28 февраля 2023 года, когда пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом, стала самой страшной железнодорожной аварией в Греции.