У Єврокомісії обіцяють найближчим часом оприлюднити пропозиції щодо умов торгівлі з Україною

Європейська комісія завершує роботу над пропозицією щодо взаємної лібералізації тарифів, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і найближчим часом представить її Україні.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив речник ЄС.

Речник ЄС наголосив, що Єврокомісія скоро передасть Україні свої пропозиції щодо нових умов взаємної торгівлі та тарифної лібералізації, згідно зі статтею 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Комісія налаштована проводити консультації з Україною, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з метою просування взаємної лібералізації тарифів", – повідомив "Європейській правді" речник ЄС.

"Комісія завершує роботу над пропозицією, яку незабаром представить Україні", – додав він.

Речник ЄС уточнив, що вказаний процес, передбачений статтею 29 Угоди про асоціацію, "має на меті забезпечити економічну стабільність та передбачуваність для фермерів та бізнесу як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після закінчення терміну дії автономних торговельних заходів".

"Комісія повністю усвідомлює занепокоєння фермерів та держав-членів ЄС щодо чутливості певних видів сільськогосподарського імпорту", – додав також він.

На прохання прокоментувати інформацію джерела "ЄвроПравди" про можливе повернення до довоєнних умов торгівлі України та ЄС після 5 червня 2025 року, речник ЄС відповів, що "не коментує коментарі".

Раніше "ЄвроПравда" повідомила, що ЄС не буде продовжувати "торговельний безвіз" з Україною після 5 червня 2025 року і поверне довоєнні умови.

У березні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Єврокомісія ще не надала Раді ЄС пропозиції про "торговельний безвіз" з Україною.

Нагадаємо, що 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.