В Еврокомиссии обещают в ближайшее время обнародовать предложения по условиям торговли с Украиной

Европейская комиссия завершает работу над предложением по взаимной либерализации тарифов, в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и в ближайшее время представит его Украине.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель ЕС.

Представитель ЕС отметил, что Еврокомиссия скоро передаст Украине свои предложения по новым условиям взаимной торговли и тарифной либерализации, согласно статье 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Комиссия настроена проводить консультации с Украиной, в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с целью продвижения взаимной либерализации тарифов", – сообщил "Европейской правде" представитель ЕС.

"Комиссия завершает работу над предложением, которое вскоре представит Украине", – добавил он.

Представитель ЕС уточнил, что указанный процесс, предусмотренный статьей 29 Соглашения об ассоциации, "имеет целью обеспечить экономическую стабильность и предсказуемость для фермеров и бизнеса как в Украине, так и в ЕС, способствуя плавному переходу после окончания срока действия автономных торговых мер".

"Комиссия полностью осознает беспокойство фермеров и государств-членов ЕС относительно чувствительности определенных видов сельскохозяйственного импорта", – добавил также он.

На просьбу прокомментировать информацию источника "ЕвроПравды" о возможном возвращении к довоенным условиям торговли Украины и ЕС после 5 июня 2025 года, представитель ЕС ответил, что "не комментирует комментарии".

Ранее "ЕвроПравда" сообщила, что ЕС не будет продолжать "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня 2025 года и вернет довоенные условия.

В марте министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Еврокомиссия еще не предоставила Совету ЕС предложения о "торговом безвизе" с Украиной.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Относительно дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.