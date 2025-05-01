Польщі довелося спростовувати фейк про відправку військ в Україну

У Польщі спростували поширений у соцмережах фейк про нібито формування військового корпусу з метою відправки його в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

В командуванні зазначили, що "рішуче" спростовують "безпідставні брехні та маніпуляції" про "формування польського інтервенційного корпусу та початок військовим керівництвом підготовки до інтервенції в Україні".

Польські військові наголосили, що лист, який поширюють як доказ відправки військ в Україну, містить відомості про групу кількох військовослужбовців Збройних сил Польщі, яких направляють до України для виконання низки завдань.

Серед таких завдань, зокрема, охорона польського посольства та військового аташе, охорона візитів представників уряду, а також служба як офіцерів зв'язку.

Така процедура є стандартною, запевнили в командуванні.

"Публікація таких документів особами, які не мають на це повноважень, та поширення неправдивої інформації є не тільки безвідповідальним, але й вкрай шкідливим для безпеки Збройних сил Республіки Польща та всієї держави", – наголошено в заяві.

Там вказано, що подібні фейки "є поживним ґрунтом для російських пропагандистських центрів та інтернет-тролів, які активно використовують фейкові наративи для розколу суспільства та підриву авторитету Польщі на міжнародній арені".

"Такі дії є елементом інформаційної війни, метою якої є ослаблення нашої держави зсередини, і до них слід ставитися з найвищою серйозністю", – резюмували в командуванні.

Повідомляли, що у Польщі також фіксують зростання останнім часом дезінформації, пов'язаної з президентськими виборами.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.