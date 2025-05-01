Польше пришлось опровергать фейк об отправке войск в Украину

В Польше опровергли распространенный в соцсетях фейк о якобы формировании военного корпуса с целью отправки его в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В командовании отметили, что "решительно" опровергают "безосновательные ложь и манипуляции" о "формировании польского интервенционного корпуса и начале военным руководством подготовки к интервенции в Украине".

Польские военные подчеркнули, что письмо, которое распространяют как доказательство отправки войск в Украину, содержит сведения о группе нескольких военнослужащих Вооруженных сил Польши, которых направляют в Украину для выполнения ряда задач.

Среди таких задач, в частности, охрана польского посольства и военного атташе, охрана визитов представителей правительства, а также служба в качестве офицеров связи.

Такая процедура является стандартной, заверили в командовании.

"Публикация таких документов лицами, не имеющими на это полномочий, и распространение ложной информации не только безответственны, но и крайне вредны для безопасности Вооруженных сил РП и всего государства", – отмечено в заявлении.

Там указано, что подобные фейки "служат питательной почвой для российских пропагандистских центров и интернет-троллей, которые активно используют фейковые нарративы для раскола общества и подрыва авторитета Польши на международной арене".

"Такие действия являются элементом информационной войны, целью которой является ослабление нашего государства изнутри, и к ним следует относиться с предельной серьезностью", – резюмировали в командовании.

Сообщалось, что в Польше также фиксируют рост в последнее время дезинформации, связанной с президентскими выборами.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство обороны Румынии опровергло распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.