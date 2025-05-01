Опрос: немцы больше всего обеспокоены судьбой демократии и риском Третьей мировой

Спустя 80 лет после падения нацистского режима большинство немцев опасаются за будущее демократии и риск Третьей мировой войны.

Таковы данные опроса YouGov, с которым ознакомилось агентство dpa, передает "Европейская правда".

Опрос, в котором приняли участие около 2200 взрослых, показал, что 64% считают, что демократия в Германии находится под угрозой. Около 60% видят параллели между современными событиями и 1930-1940-ми годами, а 43% считают возможным возвращение к авторитарному правлению, похожему на нацистскую диктатуру.

Большинство (59%) выразили опасения, что в скором времени может разразиться Третья мировая война.

В опросе также спросили, как люди относятся к 8 мая, дню окончания Второй мировой войны в Европе с капитуляцией Германии в 1945 году. 45% респондентов назвали этот день днем освобождения, 15% считают его прежде всего поражением. Еще 27% сказали, что это и то, и другое.

YouGov опросил 2196 человек в Германии в Интернете с 21 по 24 марта.

Три четверти (75%) респондентов заявили, что считают нацистов ответственными за разрушение Германии во время войны, а 27% обвинили союзников. Большинство (55%) заявили, что Германия несет особую моральную ответственность за содействие миру и международному сотрудничеству из-за своей истории.

Около 67% заявили, что нацистская эпоха продолжает формировать национальную идентичность, а более половины (57%) согласились с утверждением, что Германия слишком сосредоточена на темных страницах своей истории.

Как сообщалось, рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии" продолжает расти, утверждая лидерство этой партии.

Напомним, почти четыре пятых чехов считают, что мир переживает самую большую неопределенность с 1989 года.