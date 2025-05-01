Зеленский рассказал подробности своей встречи с министрами из Люксембурга

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел встречу с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны Юрико Бакес.

Об этом украинский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, в ходе встречи речь шла об участии Люксембурга в восстановлении Криворожского района и города Кривой Рог, а также о европейской интеграции Украины.

На повестке дня также стояли дипломатические усилия по достижению надежного мира, добавил он.

"Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный срок, что должно стать первым шагом на пути к миру. Мы готовы к переговорам, но только после того, как прекратятся убийства наших людей. И мы благодарны всем, кто нас в этом поддерживает", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Люксембург за поддержку и новые пакеты помощи, направленные на поддержку энергетического сектора и оборонного потенциала Украины.