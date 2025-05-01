Французькі профспілки заявили, що вивели 300 тисяч людей на мітинги 1 травня

Традиційні першотравневі заходи, присвячені Міжнародному дню праці, зібрали понад 300 тисяч людей по всій Франції, стверджує профспілка CGT.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Кілька профспілок, зокрема CGT, та молодіжні організації закликали до проведення маршів 1 травня "проти ультраправих, за мир, свободу та соціальну справедливість".

Голова CGT сказала журналістам, що по всій Франції на 270 акцій вийшли понад 300 тисяч людей, з них 100 тисяч – у Парижі. Правоохоронці поки що не опублікували своїх даних.

Мітинг у Парижі був затьмарений скаргами на насильство щодо учасників маршу з лівоцентристських сил, а Соціалістична партія Франції засудила акти фізичної агресії щодо своїх прихильників і депутатів.

На запитання про ці події голова профспілки CGT Софі Біне сказала, що "це акти насильства, які не вітаються на наших маршах".

Минулого року CGT нарахувала 210 тисяч протестувальників у Франції на акціях 1 травня, з них 50 тисяч – у Парижі. Влада тоді оцінила загальну кількість учасників у 121 тисячу.

Тим часом у Стамбулі затримали понад 400 людей, які намагалися пройти до знаменитої площі Таксім, щоб відзначити Міжнародний день праці, незважаючи на заборону уряду.