Французские профсоюзы заявили, что вывели 300 тысяч человек на митинги 1 мая

Традиционные первомайские мероприятия, посвященные Международному дню труда, собрали более 300 тысяч человек по всей Франции, утверждает профсоюз CGT.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Несколько профсоюзов, в частности CGT, и молодежные организации призвали к проведению маршей 1 мая "против ультраправых, за мир, свободу и социальную справедливость".

Глава CGT сказала журналистам, что по всей Франции на 270 акций вышли более 300 тысяч человек, из них 100 тысяч – в Париже. Правоохранители пока не опубликовали своих данных.

Митинг в Париже был омрачен жалобами на насилие в отношении участников марша из левоцентристских сил, а Социалистическая партия Франции осудила акты физической агрессии в отношении своих сторонников и депутатов.

На вопрос об этих событиях председатель профсоюза CGT Софи Бине сказала, что "это акты насилия, которые не приветствуются на наших маршах".

В прошлом году CGT насчитала 210 тысяч протестующих во Франции на акциях 1 мая, из них 50 тысяч – в Париже. Власти тогда оценили общее количество участников в 121 тысячу.

Между тем в Стамбуле задержали более 400 человек, которые пытались пройти к знаменитой площади Таксим, чтобы отметить Международный день труда, несмотря на запрет правительства.