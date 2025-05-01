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Французские профсоюзы заявили, что вывели 300 тысяч человек на митинги 1 мая

Новости — Четверг, 1 мая 2025, 20:36 — Олег Павлюк

Традиционные первомайские мероприятия, посвященные Международному дню труда, собрали более 300 тысяч человек по всей Франции, утверждает профсоюз CGT.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Несколько профсоюзов, в частности CGT, и молодежные организации призвали к проведению маршей 1 мая "против ультраправых, за мир, свободу и социальную справедливость".

Глава CGT сказала журналистам, что по всей Франции на 270 акций вышли более 300 тысяч человек, из них 100 тысяч – в Париже. Правоохранители пока не опубликовали своих данных.

Митинг в Париже был омрачен жалобами на насилие в отношении участников марша из левоцентристских сил, а Социалистическая партия Франции осудила акты физической агрессии в отношении своих сторонников и депутатов.

На вопрос об этих событиях председатель профсоюза CGT Софи Бине сказала, что "это акты насилия, которые не приветствуются на наших маршах".

В прошлом году CGT насчитала 210 тысяч протестующих во Франции на акциях 1 мая, из них 50 тысяч – в Париже. Власти тогда оценили общее количество участников в 121 тысячу.

Между тем в Стамбуле задержали более 400 человек, которые пытались пройти к знаменитой площади Таксим, чтобы отметить Международный день труда, несмотря на запрет правительства.

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Франция
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