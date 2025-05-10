Макрон хочет прямых переговоров Украины и РФ после прекращения огня

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна готова помочь инициировать прямые переговоры России и Украины, но если будет достигнуто 30-дневное перемирие.

Об этом он сказал в интервью TF1/LCI во время поездки в Киев, цитирует "Европейская правда".

Макрон выразил уверенность в том, что союзникам удастся достичь переговоров между Киевом и Москвой.

По его словам, цель – продемонстрировать единство между Украиной, США и Европой в отношении завершения полномасштабной войны.

"Если мы все будем твердо стоять на том, что это 30-дневное перемирие – это то, о чем вы говорили миру в течение месяцев, мы сделаем это, мы начнем прямые переговоры между Украиной и Россией, мы готовы помочь", – подчеркнул он.

В то же время французский президент добавил, что если режим прекращения огня не будет соблюден, то будут введены дополнительные "гораздо более жесткие" санкции.

Президент США Дональд Трамп после разговора со своим украинским визави Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Недавно Reuters писало, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

Агентство утверждало, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в выходные на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.