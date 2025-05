Дистанціювання США відіграло позитивну роль у створенні трибуналу для Путіна

Попри те, що США після інавгурації Дональда Трампа вийшли з процесу створення Спецтрибуналу зі злочину агресії РФ це відіграло позитивну роль, оскільки підштовхнуло інші держави до активних дій.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Автор нагадує, що у березні 2025 року, за два місяці після інавгурації Дональда Трампа, США вирішили взагалі вийти з процесу і зупинили свою участь у роботі Core Group, тобто групи держав, які вели переговори про трибунал.

Утім, численні джерела "Європейської правди" у європейських структурах, столицях та з боку України підтверджують, що вихід США не був деструктивним. Вони просто перестали їздити на засідання, не висуваючи жодних вимог щодо непокарання Путіна чи чогось подібного.

За даними "ЄП", саме конструктивна роль США на початку 2025 року дозволила досягти компромісу про те, як розслідувати злочини "тройки".

Таким чином, тепер передбачено, що розгляд суддями має призупинятися для "Sitting Head of State, Head of Government, and Minister of Foreign Affairs", тобто для глави держави, уряду та очільника МЗС на час перебування на посаді. Це – так звана "тройка", що має особливий дипломатичний захист. Але у статуті трибуналу не буде згадки терміну "персональні імунітети". Натомість є фраза "функціональні імунітети не застосовуються". Це означає, що посадовці, причетні до планування і забезпечення агресії, не можуть прикритися тим, що вони за посадою виконували державні функції.

За попередньої адміністрації, як зазначається, прогресу в цьому питанні бракувало.

Варто зазначити, що проблеми були пов'язані не лише з позицією США. Німеччина, Франція, Велика Британія традиційно виступали у ролі тих, хто затягував і ускладнював домовленості, у тому числі щодо імунітетів.

Але зрештою ті, хто виступав за Україну, змогли переконати інших.

"І тут США, які вирішили дистанціюватися від трибуналу, знову зіграли позитивну роль. Навіть проти волі. Бо для решти учасників стало зрозуміло, що треба діяти вже зараз – або ніколи. Поки США не перейшли від ігнорування до протидії", – зазначається у статті.

Втім, у Євросоюзі вважають, що і у Трампа ще можуть передумати. "Зараз США – не частина Core Group, вони вийшли з процесу, але я вірю, що вони повернуться", – заявила у Львові Кая Каллас.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

Андрій Сибіга і Кая Каллас також розповіли деталі трибуналу для Путіна і Лаврова.

Підсудними в рамках трибуналу будуть не лише керівники РФ.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".