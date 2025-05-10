В ЕС надеются, что США присоединятся к коалиции по созданию трибунала для Путина

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе надеются, что США снова присоединятся к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Core Group).

Об этом она заявила в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда".

Как напомнила Каллас, США работали в этой коалиции вместе с ЕС два года.

"Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы", – отметила она.

Глава дипломатии ЕС отметила, что другие страны также могут присоединиться к Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, к которой на данный момент присоединились уже около 40 государств.

Также она добавила, что этот спецтрибунал предназначен для привлечения к ответственности за преступление агрессии руководства России, "ведь это лидеры решают атаковать другую страну".

Как известно, в марте 2025 года, через два месяца после инаугурации Дональда Трампа, США решили вообще выйти из процесса и прекратили свое участие в работе Core Group, то есть группы государств, которые вели переговоры о трибунале.

Впрочем, многочисленные источники "Европейской правды" в европейских структурах, столицах и со стороны Украины подтверждают, что выход США не был деструктивным. Они просто перестали ездить на заседания, не выдвигая никаких требований о безнаказанности Путина или чего-то подобного.

Как писали, Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году. Глава МИД Андрей Сибига и Каллас также рассказали подробности трибунала для Путина и Лаврова.

Подсудимыми в рамках трибунала будут не только руководители РФ.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".