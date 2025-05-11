Туск отреагировал на намерения Кремля уклониться от 30-дневного перемирия

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что сейчас все ожидают от России согласия на 30-дневное прекращение боевых действий перед тем, как будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал днем 11 мая в своем X.

Дональд Туск прокомментировал ответ Москвы на призыв европейских лидеров и Украины к 30-дневной паузе в боевых действиях, чтобы начать предметные переговоры о возможных форматах завершения войны.

In response to our appeal, the Russians have proposed peace talks starting May 15. The world, however, іs waiting for univocal decision on an immediate and unconditional ceasefire. Ukraine is ready. No more victims! – Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025

"В ответ на наш призыв россияне предложили с 15 мая начать мирные переговоры с 15 мая. Однако мир ожидает однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина к этому готова. Больше не должно быть жертв", – подчеркнул Туск.

Лидеры Франции и Германии также заявили, что перед началом переговоров от России ожидают согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.