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Туск отреагировал на намерения Кремля уклониться от 30-дневного перемирия

Новости — Воскресенье, 11 мая 2025, 18:52 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что сейчас все ожидают от России согласия на 30-дневное прекращение боевых действий перед тем, как будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал днем 11 мая в своем X.

Дональд Туск прокомментировал ответ Москвы на призыв европейских лидеров и Украины к 30-дневной паузе в боевых действиях, чтобы начать предметные переговоры о возможных форматах завершения войны.

"В ответ на наш призыв россияне предложили с 15 мая начать мирные переговоры с 15 мая. Однако мир ожидает однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина к этому готова. Больше не должно быть жертв", – подчеркнул Туск.

Лидеры Франции и Германии также заявили, что перед началом переговоров от России ожидают согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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