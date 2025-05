Туск отреагировал на намерения Кремля уклониться от 30-дневного перемирия

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что сейчас все ожидают от России согласия на 30-дневное прекращение боевых действий перед тем, как будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал днем 11 мая в своем X.

Дональд Туск прокомментировал ответ Москвы на призыв европейских лидеров и Украины к 30-дневной паузе в боевых действиях, чтобы начать предметные переговоры о возможных форматах завершения войны.

In response to our appeal, the Russians have proposed peace talks starting May 15. The world, however, іs waiting for univocal decision on an immediate and unconditional ceasefire. Ukraine is ready. No more victims!