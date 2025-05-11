Трамп требует от Украины ехать на переговоры с РФ в Стамбул

Президент США Дональд Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и требует от Украины "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как того хочет глава Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал 11 мая в своей соцсети Truth Social.

Трамп сказал, что считает необходимым согласиться на предложение Москвы начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая, несмотря на то, что Кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.

"Президент России Путин не хочет соглашения о перемирии с Украиной, но вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы вести переговоры о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут выяснить, возможно ли соглашение или нет, а если нет, то европейские лидеры и США будут понимать, какова ситуация, и смогут действовать соответственно", – написал Трамп, по своему обыкновению выделяя отдельные слова заглавными буквами.

В то же время он добавил, что уже сомневается в возможности договоренности между Украиной и РФ, и выразил недовольство тем, что Москва присваивает себе победу над нацистской Германией:

"Начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне – которая и близко не могла быть выиграна без Соединенных Штатов".

Трамп завершил пост фразой заглавными буквами „Проведите эту встречу, сейчас".

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Лидеры Франции и Германии также заявили, что перед началом переговоров от России ожидают согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.