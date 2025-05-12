В Катаре говорят, что с самолетом-подарком для Трампа "еще не все решено"

В посольстве Катара заявили о "неточностях" в информации СМИ о подготовке этим ближневосточным государством роскошного подарка для президента США, и отметили, что в этом вопросе еще не все решено.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом заявил в комментарии пресс-атташе посольства Али Аль-Ансари.

Чиновник заявил, что сообщения американских СМИ о плане Катара подарить Дональду Трампу Boeing 747-8 и согласии на это администрации США "являются неточными" и с подарком еще не все окончательно решено.

"Возможная передача самолета для временного использования в качестве Air Force One сейчас обсуждается между Министерством обороны Катара и Минобороны США. Однако вопрос пока находится на рассмотрении соответствующих юридических департаментов и решение еще не принято", – прокомментировал Аль-Ансари.

Напомним, американские СМИ неофициально узнали, что Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8, и американская администрация якобы уже согласилась на это.

Самолет может стать самым дорогим в истории подарком американскому чиновнику, а описанный план его предоставления "вызывает этические вопросы".

Напомним, Еврокомиссия начала дисциплинарное производство против бывшего топ-чиновника, которого обвиняют в принятии роскошных подарков от Катара.