Проти топпосадовця ЄС почали провадження через розкішні подарунки від Катару

Європейська комісія розпочала дисциплінарне провадження проти колишнього генерального директора транспортного департаменту Генріка Хололея, якого звинувачують у прийнятті розкішних подарунків від Катару.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Хололею, який нині обіймає посаду консультанта в департаменті ЄС з міжнародних партнерських відносин, інкримінують оплачувані польоти в Катар у бізнес-класі під час переговорів про безвізовий режим із цією державою.

За словами представника Єврокомісії, 21 березня було ухвалене рішення про переведення справи Хололея до дисциплінарної процедури.

Якщо буде доведено, що він порушив правила Єврокомісії, йому можуть загрожувати покарання від письмового попередження до звільнення з посади.

Внутрішня перевірка Єврокомісії відбувалась паралельно з розслідуванням, оголошеним прокуратурою Євросоюзу у листопаді 2024 року після висновку антикорупційного відомства ЄС.

У 2023 році, коли уперше стало відомо про перельоти Хололея за рахунок Катару, він був звільнений з посади генерального директора транспортного департаменту Єврокомісії.

Розслідування щодо нього розпочалося через два роки після скандалу "Катаргейт", у межах якого низку законодавців ЄС звинуватили в отриманні грошей за просування інтересів Катару та Марокко.