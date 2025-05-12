Еврокомиссия просит Чехию повременить со сделкой о двух энергоблоках АЭС с участием компании из Кореи

Еврокомиссия попросила Чехию отложить подписание соглашения о строительстве двух новых энергоблоков АЭС в Дукованах, где будет участвовать корейская компания.

Об этом сообщает ČTK, пишет "Европейская правда".

Чешский министр по вопросам промышленности Лукаш Влчек получил от вице-президента Еврокомиссии Стефана Сежурне письмо, в котором Прагу просят подождать с подписанием соглашения по строительству новых энергоблоков в Дукованах из-за вопросов к корейской компании KHNP, которая будет участвовать в проекте.

В частности, Еврокомиссия выясняет, получала ли KHNP иностранные субсидии и могут ли они привести к искажениям на внутреннем рынке ЕС.

Чехию просят сотрудничать с исследованием Еврокомиссии по этому поводу и подождать с подписанием соглашения до его выводов.

Перед этим соглашение заблокировало также решение регионального суда Брно. Его обжаловала французская компания EDF, которая тоже участвовала в этом тендере и проиграла.

Антимонопольное ведомство Чехии в апреле пришло к выводу, что тендер состоялся без нарушений.

Напомним, Еврокомиссия готовит переходные меры после завершения "торгового безвиза" с Украиной.

При этом на прошлой неделе Европарламент продлил "торговый безвиз" для украинских стали и железа еще на три года.