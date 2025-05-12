Испанский министр: встреча в Стамбуле не имеет смысла, если это лишь способ затянуть время

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что если потенциальная встреча в Стамбуле является лишь способом РФ затянуть время, то она не имеет никакого смысла.

Как пишет "Европейская правда", об этом Альбарес сказал в понедельник в Лондоне, его заявление приводит The Guardian.

Дипломат отметил, что Украина и европейцы хотят мира, и теперь "ответ за Россией и Владимиром Путиным".

Он предостерег, что перемирие не является самоцелью, и отметил, что потенциальная встреча в Стамбуле во второй половине этой недели должна состояться только при условии, что она станет "первым шагом на пути к справедливому и прочному миру".

"Если это лишь способ затянуть время и отложить решение проблемы, то это не имеет смысла", – считает испанский министр.

Он добавил, что Испания "готова продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется".

В Лондоне в понедельник проходит встреча министров иностранных дел крупнейших государств ЕС, в ходе которой планируют обсуждать поддержку Украины и сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.