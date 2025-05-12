В Італії критикують Мелоні за відсутність на зустрічі лідерів у Києві

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні зіткнулась із критикою всередині країни, оскільки не була особисто присутньою на зустрічі у Києві, куди прибули лідери Великої Британії, Польщі, Франції та Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

В італійській опозиції заявили, що суботня зустріч у Києві перегукується із символічною поїздкою до столиці України лідерів Італії, Франції та Німеччини 2022 року.

Лідер італійського "Руху п’ять зірок" Джузеппе Конте заявив, що Мелоні цього разу "спостерігала збоку", оскільки очільниця уряду Італії приєдналась до зустрічі по відеозв’язку.

Експрем’єр Італії Маттео Ренці висловився ще жорсткіше: "Під керівництвом Мелоні Італія втрачена: ми більше не в авангарді".

Як розповіли джерела, наближені до Мелоні, її відсутність у Києві була "політичним вибором". За їхніми словами, Італія навмисно вирішила дистанціюватися від групи, яка більш відкрита до розгортання військ в Україні.

Її команда підкреслила, що позиція Рима полягає в тому, щоб домагатися сильніших гарантій безпеки для України, можливо, відповідно до статті 5 НАТО, без обов'язкового повноправного членства в Альянсі.

Помічники Мелоні стверджують, що її відсутність насправді допомогла зберегти єдність Європи, оскільки її присутність за столом переговорів могла б призвести до публічного розколу, якби було порушено питання про розгортання військ.

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.