В Италии критикуют Мелони за отсутствие на встрече лидеров в Киеве

Итальянский премьер Джорджа Мелони столкнулась с критикой внутри страны, поскольку не присутствовала лично на встрече в Киеве, куда прибыли лидеры Великобритании, Польши, Франции и Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В итальянской оппозиции заявили, что субботняя встреча в Киеве перекликается с символической поездкой в столицу Украины лидеров Италии, Франции и Германии 2022 года.

Лидер итальянского "Движения пять звезд" Джузеппе Конте заявил, что Мелони на этот раз "наблюдала со стороны", поскольку глава правительства Италии присоединилась к встрече по видеосвязи.

Экс-премьер Италии Маттео Ренци высказался еще жестче: "Под руководством Мелони Италия потеряна: мы больше не в авангарде".

Как рассказали источники, приближенные к Мелони, ее отсутствие в Киеве было "политическим выбором". По их словам, Италия намеренно решила дистанцироваться от группы, которая более открыта к развертыванию войск в Украине.

Ее команда подчеркнула, что позиция Рима заключается в том, чтобы добиваться более сильных гарантий безопасности для Украины, возможно, в соответствии со статьей 5 НАТО, без обязательного полноправного членства в Альянсе.

Помощники Мелони утверждают, что ее отсутствие на самом деле помогло сохранить единство Европы, поскольку ее присутствие за столом переговоров могло бы привести к публичному расколу, если бы был поднят вопрос о развертывании войск.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.