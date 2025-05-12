Глава МИД Франции призвал Путина приехать в Стамбул на встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал хозяина Кремля Владимира Путина приехать в четверг в Стамбул и встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заявление Барро приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Как отметил французский министр, в минувшие выходные "мы стали свидетелями демонстрации силы и единства Европы, которая единодушно призвала к 30-дневному безусловному прекращению огня при поддержке США".

"Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался моментом и предложил сам отправиться в Стамбул. Теперь мы призываем Владимира Путина также дать на это согласие", – добавил Барро.

Глава МИД Франции также вновь подтвердил, что прекращение огня является предварительным условием для любых мирных переговоров.

"Очевидно, что переговоры о справедливом и прочном мире будут возможными только после прекращения огня, потому что невозможно вести спокойные переговоры под бомбами и ударами дронов", – подчеркнул он.

Как известно, Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.