У Єврокомісії довелось пояснювати, чому керівництво ЄС скористалось чартерним рейсом

У Єврокомісії довелось пояснювати, чому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейського парламенту Роберта Метсола в п'ятницю здійснили, можливо, один з найкоротших офіційних перельотів в історії.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Тріо злітало з Брюсселя в Люксембург і назад на борту чартерного рейсу – тобто здійснило подорож, яка на автомобілі зайняла б приблизно дві з половиною години.

За словами головної речниці Єврокомісії Паули Піньйо, рішення про чартерний рейс було прийнято через конфлікт графіків лідерів та прем'єр-міністра Люксембургу Люка Фрідена.

"Ідея полягала в тому, що три президенти... хотіли відсвяткувати День Шумана разом з прем'єр-міністром Люком Фріденом у Люксембурзі. Через обмеження в графіках усіх трьох президентів і прем'єр-міністра єдиним варіантом, який дозволив би їм усім разом взяти участь у відзначення Дня Шумана, був чартерний рейс", – сказала Пінью під час щоденного брифінгу в понеділок.

"Це виправдано, оскільки це був справді винятковий випадок і єдиний спосіб забезпечити присутність трьох президентів", – додала вона.

Це не перший випадок, коли використання приватних літаків лідерами ЄС викликає критику в Брюсселі, особливо з огляду на те, що ЄС популяризує екологічніший транспорт і прагне скоротити викиди.

У березні 2023 року німецькі ЗМІ повідомили, що президентка фон дер Ляєн здійснила 57 приватних рейсів за два роки. Її також критикували за 19-хвилинний переліт з Відня до Братислави. Перед тим, як обійняти свою нинішню посаду, Кошта зіткнувся з подібною критикою в Португалії.

У березні 2023 року видання Politico повідомило, що колишній президент Євроради Шарль Мішель скористався чартерними рейсами під час 28 із 46 закордонних поїздок, здійснених ним у 2022 році.

На відміну від багатьох національних урядів, ЄС не має власного парку літаків для перевезення посадовців. Натомість для офіційних поїздок він користується послугами комерційних авіакомпаній або чартерних рейсів, що робить такі домовленості більш помітними та суперечливими.

Як повідомляли, Катар подарує Трампу елітний Boeing, що стане найдорожчим в історії подарунком уряду США.