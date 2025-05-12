В Еврокомиссии пришлось объяснять, почему руководство ЕС воспользовалось чартерным рейсом

В Еврокомиссии пришлось объяснять, почему президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейского парламента Роберта Метсола в пятницу совершили, возможно, один из самых коротких официальных перелетов в истории.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

Трио вылетело из Брюсселя в Люксембург и обратно на борту чартерного рейса – то есть совершило путешествие, которое на автомобиле заняло бы примерно два с половиной часа.

По словам главной пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, решение о чартерном рейсе было принято из-за конфликта графиков лидеров и премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.

"Идея заключалась в том, что три президента ... хотели отпраздновать День Шумана вместе с премьер-министром Люком Фриденом в Люксембурге. Из-за ограничений в графиках всех трех президентов и премьер-министра единственным вариантом, который позволил бы им всем вместе принять участие в праздновании Дня Шумана, был чартерный рейс", – сказала Пинью во время ежедневного брифинга в понедельник.

"Это оправдано, поскольку это был действительно исключительный случай и единственный способ обеспечить присутствие трех президентов", – добавила она.

Это не первый случай, когда использование частных самолетов лидерами ЕС вызывает критику в Брюсселе, особенно с учетом того, что ЕС популяризирует более экологичный транспорт и стремится сократить выбросы.

В марте 2023 года немецкие СМИ сообщили, что президент фон дер Ляйен совершила 57 частных рейсов за два года. Ее также критиковали за 19-минутный перелет из Вены в Братиславу. Перед тем, как занять свою нынешнюю должность, Кошта столкнулся с подобной критикой в Португалии.

В марте 2023 года издание Politico сообщило, что бывший президент Евросовета Шарль Мишель воспользовался чартерными рейсами во время 28 из 46 зарубежных поездок, совершенных им в 2022 году.

В отличие от многих национальных правительств, ЕС не имеет собственного парка самолетов для перевозки должностных лиц. Вместо этого для официальных поездок он пользуется услугами коммерческих авиакомпаний или чартерных рейсов, что делает такие договоренности более заметными и противоречивыми.

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