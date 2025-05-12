Временный президент Румынии рассказал, за кого будет голосовать на выборах преемника
Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан публично поддержал кандидатуру мэра Бухареста Никушора Дана во втором туре президентских выборов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью румынской службе "Радио Свобода".
Боложан заявил, что после анализа кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов в Румынии, он решил проголосовать за Никушора Дана.
"Мое послание всем румынам – идти на выборы и голосовать так, как подсказывает совесть. Ведь Румыния сейчас находится на важном перекрестке, и каждый своим голосом будет творить историю Румынии", – призвал он.
Временный президент Румынии добавил, что его преемник "должен будет объединить" страну.
"Я обеспокоен, потому что будет тяжелый период, и есть ряд факторов, которые могут создать нам проблемы: большой дефицит, риск его финансирования, риск регресса. Политическая нестабильность является вторым риском, потому что, видите ли, сейчас у нас везде временные руководители, а иметь везде временных руководителей – это нехорошо", – перечислил Боложан.
Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.
Второй тур выборов состоится 18 мая.
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