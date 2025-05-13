Уиткофф назвал ключевые вопросы в потенциальных переговорах между Украиной и РФ

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, о чем будут говорить Украина и Россия, если удастся провести прямые переговоры между ними.

Об этом он сказал в интервью Breitbart News, пишет "Европейская правда".

Уиткофф заявил, что среди главных вопросов, которые остаются нерешенными в российско-украинской войне и о которых будет идти речь, если стороны сядут за стол переговоров: оккупированные Россией территории Украины, Запорожская атомная электростанция и доступ Украины к важным водным путям.

"Я думаю, основные вопросы – это регионы, атомная электростанция и то, как Украина может использовать Днепр и выходить к морю. Есть вещи, которые, по моему мнению, будет нетрудно решить, если мы соберем стороны за столом: они будут говорить друг с другом, мы сузим перечень разногласий и предложим компромиссы и креативные решения", – считает он.

По его словам, США сделали "много для того, чтобы сузить круг вопросов", а главной преградой он назвал "пять регионов".

"Главная преграда – это пять регионов. Россия имеет полный контроль над двумя из них. Украина – частичный контроль над тремя другими. Речь идет о том, как мы будем оценивать – потому что есть разница между линиями фронта, где стоят войска, и административными границами", – сказал он.

Посланник американского президента также отметил, что переговоры с обеими сторонами уже идут неформально, и США настаивают на скорейшей организации прямой встречи украинской и российской делегаций.

Обратим внимание, 17 апреля в Париже Уиткофф представил европейским чиновникам предложение о прекращении российско-украинской войны, в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

В этом предложении США де-юре признают контроль России над Крымом; де-факто – контроль России над Луганской областью и над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина же восстанавливает контроль над территориями Харьковской области, Запорожской АЭС и получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после того американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.