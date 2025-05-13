ЗМІ: ЄС може застосувати контроль над рухом капіталу та мита проти РФ у разі вето Угорщини

Брюссель готується вдатися до запровадження контролю за рухом капіталу та мит на російські товари, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС проти Росії, введених у відповідь на її агресію в Україні.

Про це Financial Times повідомили п’ятеро посадовців, які ознайомлені з перебігом дискусій, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, Європейська комісія повідомила членам Євросоюзу, що значна частина санкцій, включаючи 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

Зазначається, що контроль над капіталом, який дасть змогу запобігти надходженню готівки до Росії, і торговельні заходи, такі як мита, – серед варіантів, про які Єврокомісія згадувала останніми тижнями.

Потенційні заходи також включають заборону на імпорт і обмеження цін у таких секторах, як енергетика. Ці альтернативні заходи не потребуватимуть одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, необхідного для продовження санкцій.

"Ми всі зосереджені на плані "А". Але паралельно обговорюються й альтернативні правові основи", – сказав один із посадовців.

Під час зустрічі всіх 27 послів ЄС у понеділок, 12 травня, Будапешт, за словами трьох дипломатів, не висловив суттєвих заперечень проти нового пакета санкцій. Очікується, що 17-й пакет, спрямований проти компаній у Китаї та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції, буде затверджено в середу, 14 травня, й офіційно запроваджено на початку наступного тижня.

Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

За даними ЗМІ, Угорщина загалом не перешкоджатиме ухваленню санкційного пакета, але намагається "рятувати" від санкцій дочірню компанію "Лукойла".

13 травня міністри ЄС розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.