СМИ: ЕС может применить контроль над движением капитала и пошлины против РФ в случае вето Венгрии

Брюссель готовится прибегнуть к введению контроля за движением капитала и пошлин на российские товары, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС против России, введенных в ответ на ее агрессию в Украине.

Об этом Financial Times сообщили пятеро чиновников, которые знакомы с ходом дискуссий, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, Европейская комиссия сообщила членам Евросоюза, что значительная часть санкций, включая 200 млрд евро замороженных российских государственных активов, может быть перенесена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта.

Отмечается, что контроль над капиталом, который позволит предотвратить поступление наличных денег в Россию, и торговые меры, такие как пошлины, – среди вариантов, о которых Еврокомиссия упоминала в последние недели.

Потенциальные меры также включают запрет на импорт и ограничение цен в таких секторах, как энергетика. Эти альтернативные меры не потребуют единодушного одобрения всех 27 стран-членов ЕС, необходимого для продления санкций.

"Мы все сосредоточены на плане "А". Но параллельно обсуждаются и альтернативные правовые основы", – сказал один из чиновников.

Во время встречи всех 27 послов ЕС в понедельник, 12 мая, Будапешт, по словам трех дипломатов, не выразил существенных возражений против нового пакета санкций. Ожидается, что 17-й пакет, направленный против компаний в Китае и других странах, которые помогают России обходить санкции, будет утвержден в среду, 14 мая, и официально введен в начале следующей недели.

Как сообщалось, 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

По данным СМИ, Венгрия в целом не будет препятствовать принятию санкционного пакета, но пытается "спасать" от санкций дочернюю компанию "Лукойла".

13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.