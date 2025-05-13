Колишній генсек НАТО пожурив Трампа через зазіхання на Гренландію

Колишній прем'єр-міністр Данії та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав безсоромними погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Трамп вперше заговорив про можливість контролю над Гренландією під час свого першого президентського терміну, а під час другого повернувся до цієї ідеї. В інтерв'ю на початку цього місяця він відмовився виключити застосування сили для захоплення острова, який є частиною Данії.

"Я вважаю безсоромним, що американський президент може погрожувати союзнику. Данія є одним з найближчих і найнадійніших союзників Сполучених Штатів", – сказав Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен, який був прем'єр-міністром Данії з 2001 по 2009 рік, підкреслив, що Гренландія є частиною Данії, і "гренландці не хочуть ставати американцями".

Він додав, що, хоча згідно з договором 1951 року США мають право створювати бази в Гренландії, в останні десятиліття вони скорочують свою військову присутність на острові.

"Фактом є те, що Гренландія є частиною НАТО. Якщо Сполучені Штати незадоволені обороною у Гренландії, ми були б вдячні за посилення оборонної співпраці зі Сполученими Штатами", – додав він.

Видання The Wall Street Journal нещодавно повідомило, що Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів.

Уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.

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