Бывший генсек НАТО пожурил Трампа из-за посягательств на Гренландию

Бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал бессовестными угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Трамп впервые заговорил о возможности контроля над Гренландией во время своего первого президентского срока, а во время второго вернулся к этой идее. В интервью в начале этого месяца он отказался исключить применение силы для захвата острова, который является частью Дании.

"Я считаю бессовестным, что американский президент может угрожать союзнику. Дания является одним из ближайших и самых надежных союзников Соединенных Штатов", – сказал Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен, который был премьер-министром Дании с 2001 по 2009 год, подчеркнул, что Гренландия является частью Дании, и "гренландцы не хотят становиться американцами".

Он добавил, что хотя согласно договору 1951 года США имеют право создавать базы в Гренландии, в последние десятилетия они сокращают свое военное присутствие на острове.

"Факт, что Гренландия является частью НАТО. Если Соединенные Штаты недовольны обороной в Гренландии, мы были бы благодарны за усиление оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами", – добавил он.

Издание The Wall Street Journal недавно сообщило, что Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове.

Правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

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