Уряд Литви послабив обмеження на експорт товарів подвійного призначення

Уряд Литви в середу схвалив пропозицію щодо послаблення обмежень, запроваджених колишнім урядом перед відставкою, на експорт товарів подвійного призначення повітряним транспортом до країн, що не є членами ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Нові правила, як і раніше, заборонятимуть такий експорт наземним транспортом, але дозволять перевозити товари повітряним транспортом відповідно до європейських правил.

За пропозицією міністра закордонних справ Кястутіса Будриса, положення про незастосування обмежень до товарів, які технічно не можуть працювати на території Росії, було вилучено.

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Крім того, експортери будуть зобов'язані включати в контракти з покупцями заборону на реекспорт товарів до Росії або інших країн, що не входять до ЄС. Порушення санкцій призведе до заборони торгівлі лише для порушника, а не для всіх компаній.

У грудні колишній уряд заборонив експорт тисяч товарів подвійного призначення повітряним транспортом до всіх, крім 10 країн-не членів ЄС – США, Японії, Великої Британії, Південної Кореї, Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Швейцарії та Ісландії.

Цей захід був розкритикований як необґрунтовано суворий і такий, що завдає шкоди місцевим виробникам.

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас переконував, що в нього немає інформації про те, що литовські товари можуть бути використані російською військовою промисловістю.

Палуцкас також заявив про намір співпрацювати з Україною у питанні контролю за експортом товарів подвійного призначення.