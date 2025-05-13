В Литве провели обыски в компании из-за подозрений в нарушении санкций в отношении РФ и Беларуси

В апреле Литва провела обыски в литовской транспортно-логистической компании Cargokodas из-за подозрений в нарушении международных санкций, связанных с поставками товаров в Россию и Беларусь.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, следователи изъяли 100 тысяч евро наличными, оружие и товары на сумму около 1,5 млн евро, которые, вероятно, подпадают под санкции.

Акционер Cargokodas Дариус Микутавичюс подтвердил литовским СМИ, что представители компании были уведомлены о подозрениях, но раскритиковал действия властей в этом деле.

По словам Микутавичюса, он является коллекционером огнестрельного оружия и аксессуаров, членом спортивного стрелкового клуба и имеет необходимые разрешения на оружие. Поэтому огнестрельное оружие, найденное во время обысков в его доме, было проверено и возвращено ему.

Однако, как утверждается, чиновники признали проблематичными найденные в его доме реплики миномета и артиллерийского снаряда.

По словам акционера, товары двойного назначения, найденные во время обысков на складах компании, были предметами, которые хранились клиентами на коммерческом складе и не находились под таможенным контролем.

Относительно 100 тысяч евро наличными, найденных во время обысков, Микутавичюс заявил, что это были семейные сбережения, которые хранились в сейфе.

По данным литовских СМИ, которые ссылаются на последние данные Государственного фонда социального страхования (Sodra), в Cargokodas сейчас работает 11 человек.

В январе правительство Литвы одобрило предложение по ослаблению ограничений, введенных прежним правительством перед отставкой, на экспорт товаров двойного назначения воздушным транспортом в страны, не являющиеся членами ЕС.

Перед этим премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас убеждал, что у него нет информации о том, что литовские товары могут быть использованы российской военной промышленностью.

Палуцкас также заявил о намерении сотрудничать с Украиной в вопросе контроля за экспортом товаров двойного назначения.