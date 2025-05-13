Мерц розповів про значення його поїздки до Києва з лідерами Франції та Британії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, яке значення мала його поїздка до Києва минулої суботи разом з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також прем’єр-міністрами Великої Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском.

Заяву Мерца наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, очільник німецького уряду розповів, що після візиту до Києва в суботу чотири лідери провели весь день, консультуючись з іншими главами держав і урядів, зокрема США, про подальші кроки.

Він додав, що візит лідерів минулими вихідними "слід розглядати як явний знак нашої рішучості і його не слід недооцінювати".

Мерц особливо відзначив рішучість президента України Володимира Зеленського просувати переговори і його "мужність" запропонувати особисто взяти участь у зустрічі в Туреччині в четвер, "незважаючи на надзвичайно складні обставини".

"Це демонструє серйозність і готовність до компромісу, що він готовий зробити все можливе, щоб скористатися можливістю для припинення вогню і подальших мирних переговорів щодо України", – сказав він.

Однак канцлер зазначив, що вимагати нових поступок просто "неприйнятно", оскільки вся ситуація "підштовхує до межі того, що може винести вся країна".

Він також наголосив, що в разі необхідності Німеччина "підтримуватиме Україну у військовій сфері протягом багатьох років".

"Ніхто з нас не готовий прийняти, що військова сила змінить кордони в Європі. Якщо ми допустимо це, то станемо свідками подальшої військової агресії проти інших європейських країн", – попередив Мерц.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. У разі незгоди РФ зупинити вогонь 12 травня вони пригрозили новими жорсткими санкціями.

В уряді Німеччини заявляли, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Утім, 13 травня стало відомо, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.