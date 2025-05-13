Мерц рассказал о значении его поездки в Киев с лидерами Франции и Британии

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, какое значение имела его поездка в Киев в минувшую субботу вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

Заявление Мерца приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В частности, глава немецкого правительства рассказал, что после визита в Киев в субботу четыре лидера провели весь день, консультируясь с другими главами государств и правительств, в частности США, о дальнейших шагах.

Он добавил, что визит лидеров в минувшие выходные "следует рассматривать как явный знак нашей решимости и его не следует недооценивать".

Мерц особо отметил решимость президента Украины Владимира Зеленского продвигать переговоры и его "мужество" предложить лично принять участие во встрече в Турции в четверг, "несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства".

"Это демонстрирует серьезность и готовность к компромиссу, что он готов сделать все возможное, чтобы воспользоваться возможностью для прекращения огня и дальнейших мирных переговоров по Украине", – сказал он.

Однако канцлер отметил, что требовать новых уступок просто "неприемлемо", поскольку вся ситуация "подталкивает к грани того, что может вынести вся страна".

Он также подчеркнул, что в случае необходимости Германия "будет поддерживать Украину в военной сфере в течение многих лет".

"Никто из нас не готов принять, что военная сила изменит границы в Европе. Если мы допустим это, то станем свидетелями дальнейшей военной агрессии против других европейских стран", – предупредил Мерц.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника. В случае несогласия РФ остановить огонь 12 мая они пригрозили новыми жесткими санкциями.

В правительстве Германии заявляли, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Впрочем, 13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.