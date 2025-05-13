Фіцо скликає безпекову раду через нібито підготовку замаху на "державного діяча"

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що отримав дані про підготовку нападу на неназваного "державного діяча" та з цією метою скликає Раду безпеки країни.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з відкритого листа Фіцо, опублікованого на Facebook.

У листі премʼєр Словаччини просить очільників політичних партій і чотирьох великих словацьких телеканалів скасувати заплановані на цю неділю політичні дебати.

"З огляду на значне зростання ненависницьких висловлювань і високу ймовірність чергового нападу на державного діяча та фізичних конфліктів у суспільстві, я змушений скликати засідання Ради безпеки Словацької Республіки, а потім розглянути це серйозне питання на засіданні уряду", – пише Фіцо.

Він також поскаржився на нібито зростання погроз розправою у відповідь на "легітимну думку" і той факт, що "такий спосіб політичної комунікації стає прийнятним для значної частини словацького політичного спектра та ЗМІ".

"Як прем'єр-міністр Словацької Республіки і одночасно голова парламентської політичної партії, я пропоную спільно розглянути можливість перенесення телевізійних політичних дискусій з неділі на робочі дні", – запропонував Фіцо.

Зазначимо, що своє попередження премʼєр Словаччини опублікував незадовго до річниці замаху на своє життя, який стався 15 травня 2024 року в місті Гандлова.

Цей інцидент словацька влада потім використала для часткового обмеження прав на політичні протести.