Фицо созывает совет безопасности из-за якобы готовящегося покушения на "государственного деятеля"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что получил данные о подготовке нападения на неназванного "государственного деятеля" и с этой целью созывает Совет безопасности страны.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из открытого письма Фицо, опубликованного на Facebook.

В письме премьер Словакии просит руководителей политических партий и четырех крупных словацких телеканалов отменить запланированные на это воскресенье политические дебаты.

"Учитывая значительный рост ненавистнических высказываний и высокую вероятность очередного нападения на государственного деятеля и физических конфликтов в обществе, я вынужден созвать заседание Совета безопасности Словацкой Республики, а затем рассмотреть этот серьезный вопрос на заседании правительства", – пишет Фицо.

Он также пожаловался на якобы рост угроз расправой в ответ на "легитимное мнение" и тот факт, что "такой способ политической коммуникации становится приемлемым для значительной части словацкого политического спектра и СМИ".

"Как премьер-министр Словацкой Республики и одновременно председатель парламентской политической партии, я предлагаю совместно рассмотреть возможность переноса телевизионных политических дискуссий с воскресенья на рабочие дни", – предложил Фицо.

Отметим, что свое предупреждение премьер Словакии опубликовал незадолго до годовщины покушения на свою жизнь, которое произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова.

Этот инцидент словацкие власти затем использовали для частичного ограничения прав на политические протесты.