Лидер "АдГ" требует учесть интересы безопасности России в "мирных переговорах"

Сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель заявила, что успех потенциальных "мирных переговоров" по войне в Украине зависит от учета интересов России в сфере безопасности.

Об этом она сказала перед заседанием фракции "АдГ" в Бундестаге 13 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Вайдель, "Альтернатива для Германии" в дискуссии о возможных переговорах о прекращении российской агрессии против Украины призвала к пониманию позиции Москвы.

Разумные мирные переговоры не могут состояться, "если наконец не будут учтены интересы России в области безопасности", считает сопредседатель ультраправой партии.

Вайдель добавила, что фракция "АдГ" уже три года подчеркивает, что "не всегда следует делить все на добро и зло, а наконец учесть интересы России в области безопасности".

Ее коллега, сопредседатель немецких ультраправых Тино Хруппала также отверг обещание стран Европы давить на Россию санкциями в случае отказа от безусловного прекращения огня.

По словам Хруппалы, мирные переговоры должны состояться без предварительных условий и без объявления о новых санкциях, а дальнейшее давление и новые требования препятствуют и мешают серьезным переговорам.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника. В случае несогласия РФ остановить огонь 12 мая они пригрозили новыми жесткими санкциями.

В правительстве Германии заявляли, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Впрочем, 13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.