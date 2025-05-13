Кандидат в президенты Польши от партии Туска заявил, что Украина должна быть буферной зоной

Мэр Варшавы, кандидат в президенты Польши от власти Рафал Тшасковский, который лидирует в соцопросах, во время предвыборных дебатов в понедельник высказался за то, чтобы Украина имела статус буферной зоны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Тшасковский, член партии Дональда Туска "Гражданская платформа" и кандидат в президенты от власти, во время дебатов обратил внимание на угрозу со стороны Москвы и статус Украины.

"С тех времен, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", – сказал политик.

"Зато интересы ЕС и США абсолютно одинаковы, а именно: Россия не может выиграть эту войну, и все мы, безусловно, хотим мира", – добавил он.

Как он отметил, "этот мир должен быть на справедливых условиях, и это нужно объяснить президенту Трампу, а не фотографироваться с ним", сказал Тшасковский, намекнув на своего оппонента на выборах Кароля Навроцкого.

Навроцкий, кандидат в президенты Польши, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", недавно встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Тшасковского, Путин понимает только язык силы, поэтому Польша должна вооружиться.

Отметим, еще в январе Тшасковский уверял, что членство Украины в НАТО и в Европейском Союзе отвечает интересам Польши.

Тшасковский в последних предвыборных опросах сохраняет лидерство, однако теряет позиции.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.