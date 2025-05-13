Ермак поговорил с Рубио о переговорах в Стамбуле

Глава Офиса президента Андрей Ермак 13 мая провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника по вопросам национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба ОП.

Во время разговора Ермак подтвердил готовность Владимира Зеленского прибыть на переговоры в Турцию и подчеркнул, что Киев выступает за скорейшее безусловное прекращение огня.

Глава ОП также упомянул заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможное присутствие в Турции в четверг.

"Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", – сказал он.

В четверг, 15 апреля, ожидаются прямые переговоры представителей Киева и Москвы.

Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Также Зеленский заявил, что ожидает "самый сильный пакет санкций" от союзников Украины в случае, если Владимир Путин не прилетит в Стамбул договариваться о прекращении огня.