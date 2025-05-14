В Минфине Литвы считают, что ЕС должен сохранить прочные оборонные связи с США

Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс заявил, что Европейский Союз должен сохранить прочные оборонные связи с Соединенными Штатами, несмотря на ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Литовский министр предупредил, что, учитывая рост напряженности в отношениях с Вашингтоном из-за вопросов торговли и свободы слова, ЕС не должен закрывать двери для американских оборонных компаний.

"У нас есть очень важные партнеры по НАТО, которые разделяют наши взгляды не только в политическом плане, но и в вопросе совместного обеспечения обороноспособности. Назовем, в частности, Норвегию, Канаду и Соединенные Штаты", – сказал Шаджюс.

Министр финансов Литвы предупредил, что нельзя исключать США из оборонного сотрудничества.

"США являются, пожалуй, самым важным членом Организации Североатлантического договора. Они были, есть и останутся очень важными оборонными партнерами для европейцев", – отметил он.

Кроме того, Шаджюс подчеркнул, что обороноспособность НАТО является критически важной для обеспечения безопасности его страны перед угрозой со стороны России.

"Для всех приграничных государств, которые находятся на передовой рядом с враждебными соседями, участие США в системе НАТО является абсолютно решающим", – подытожил министр.

Ранее в апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.

Между тем ЕС рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить президента США отменить действующие и запланированные тарифы против Евросоюза.

12 мая Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.