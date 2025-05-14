Глава МИД Чехии поспорил в X с Россией из-за Крыма и памятника "советскому солдату"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил протест против распоряжения российского чиновника расследовать снос памятника "советскому солдату" в Теплице.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По мнению Липавского, это является вмешательством России во внутренние дела Чехии.

"Хотел бы напомнить господину Бастрикину из Следственного комитета России, что юрисдикция российских органов не распространяется на Крым, не говоря уже о Теплице", – написал глава МИД Чехии.

Как пишет iDnes.cz, на прошлой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с недавним уничтожением памятника в Теплице.

Памятник "советскому солдату" стоял в парке Гавличковы сады в Теплице с 1955 года как часть мемориального комплекса. В ночь со среды на четверг прошлой недели памятник был полностью уничтожен неизвестными лицами, которые повалили его с постамента. Местные власти осудили этот поступок, и полиция расследует инцидент.

Фото: iDnes.cz

Фото: iDnes.cz

Фото: iDnes.cz

Фото: iDnes.cz

Липавский заявил, что чешско-российское соглашение о взаимном содержании военных захоронений не касается памятника в Теплице.

"Таким образом, будущее этого памятника будут решать исключительно граждане Чешской Республики", – подчеркнул он.

Российское посольство в Чехии написало в Facebook, что никоим образом не ставит под сомнение право чешских властей расследовать это дело. При этом уничтожение памятника в Теплице назвали "очередным возмутительным актом вандализма" против мемориала.

"Именно об этом говорится в ноте посольства к Министерству иностранных дел Чехии от 9 мая 2025 года, в которой содержится просьба к компетентным чешским органам наказать виновных в этом преступлении и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", – говорится в сообщении.

Посольство также выразило возражения в отношении заявления Липавского о Крыме.

"Республика Крым является субъектом Российской Федерации и, как таковая, закреплена в Конституции РФ на основе волеизъявления крымского народа, выраженного на референдуме 16 марта 2014 года", – заявили в посольстве.

Липавский в Х также подчеркнул непризнание Чехией оккупации Крыма Россией.

"Крым – это Украина", – написал глава внешнеполитического ведомства страны.

Недавно в эстонской столице Таллинне неизвестные обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.