Разведка Британии: РФ потеряла больше всего боеприпасов из-за собственной халатности
Новости — Среда, 14 мая 2025, 12:57 —
Разведка Великобритании проанализировала потери Россией боеприпасов в результате ненадлежащего хранения.
Об этом говорится в анализе разведчиков от 14 мая, пишет "Европейская правда".
Разведка британцев отмечает, что 22 апреля на арсенале боеприпасов 51-го управления ракетно-артиллерийского вооружения России вблизи города Киржач во Владимирской области РФ произошел мощный взрыв, который привел к масштабной детонации складов.
По данным Украинского центра противодействия дезинформации, склад содержал около 105 тысяч тонн различных боеприпасов, в частности баллистических, авиационных и зенитных ракет, артиллерийских снарядов и стрелкового оружия, предназначенных для фронта в Украине.
Спутниковые снимки, публикуемые разведкой Великобритании, указывают, что взрывы повредили более одного квадратного километра территории склада, что свидетельствует о потере одного из ключевых логистических узлов российской армии.
Кроме того, нестабильные или неразорвавшиеся боеприпасы могли оказаться за пределами объекта, что создает угрозу для гражданского населения, отмечается в анализе.
Министерство обороны России заявило, что причиной стал пожар, который привел к детонации. Однако британская разведка считает, что взрывы, вероятно, стали следствием ненадлежащего хранения боеприпасов и систематических проблем с техникой безопасности в российских вооруженных силах.
"Это соответствует многолетней тенденции, когда Россия не способна безопасно обращаться со своим собственным вооружением", – говорится в сводке.
Британская разведка подчеркивает, что это событие, вероятно, стало самой большой потерей боеприпасов Россией, вызванной ее собственными действиями с начала полномасштабной войны против Украины.
Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.
Также в разведке Великобритании заявили, что резкое снижение цен на нефть ставит под угрозу способность России профинансировать запланированный бюджет на 2025 год.
Кроме того, разведка Великобритании писала, что в апреле 2025 года темпы территориального продвижения России в Украине значительно снизились по сравнению с предыдущим годом.