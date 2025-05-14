Разведка Британии: РФ потеряла больше всего боеприпасов из-за собственной халатности

Разведка Великобритании проанализировала потери Россией боеприпасов в результате ненадлежащего хранения.

Об этом говорится в анализе разведчиков от 14 мая, пишет "Европейская правда".

Разведка британцев отмечает, что 22 апреля на арсенале боеприпасов 51-го управления ракетно-артиллерийского вооружения России вблизи города Киржач во Владимирской области РФ произошел мощный взрыв, который привел к масштабной детонации складов.

По данным Украинского центра противодействия дезинформации, склад содержал около 105 тысяч тонн различных боеприпасов, в частности баллистических, авиационных и зенитных ракет, артиллерийских снарядов и стрелкового оружия, предназначенных для фронта в Украине.

Спутниковые снимки, публикуемые разведкой Великобритании, указывают, что взрывы повредили более одного квадратного километра территории склада, что свидетельствует о потере одного из ключевых логистических узлов российской армии.

Фото: Х

Фото: Х

Фото: Х

Кроме того, нестабильные или неразорвавшиеся боеприпасы могли оказаться за пределами объекта, что создает угрозу для гражданского населения, отмечается в анализе.

Министерство обороны России заявило, что причиной стал пожар, который привел к детонации. Однако британская разведка считает, что взрывы, вероятно, стали следствием ненадлежащего хранения боеприпасов и систематических проблем с техникой безопасности в российских вооруженных силах.

"Это соответствует многолетней тенденции, когда Россия не способна безопасно обращаться со своим собственным вооружением", – говорится в сводке.

Британская разведка подчеркивает, что это событие, вероятно, стало самой большой потерей боеприпасов Россией, вызванной ее собственными действиями с начала полномасштабной войны против Украины.

Ранее британская разведка предположила, что РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Также в разведке Великобритании заявили, что резкое снижение цен на нефть ставит под угрозу способность России профинансировать запланированный бюджет на 2025 год.

Кроме того, разведка Великобритании писала, что в апреле 2025 года темпы территориального продвижения России в Украине значительно снизились по сравнению с предыдущим годом.