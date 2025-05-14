Зеленський заявив, що у нього з Віткоффом "щось не склалося"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього "щось не склалося" у спілкуванні зі спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це український президент розповів в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що ще ніколи не спілкувався з посланцем Трампа.

"Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати – мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним", – сказав він.

На запитання, чи контактував він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після перепалки в Овальному кабінеті, Зеленський відповів негативно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що окремі дії та заяви Віткоффа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.

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