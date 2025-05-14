Зеленский заявил, что у него с Уиткоффом "что-то не сложилось"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Об этом украинский президент рассказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что еще никогда не общался с посланником Трампа.

"Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы приехать – мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним", – сказал он.

На вопрос, контактировал ли он с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский ответил отрицательно.

Ранее СМИ сообщали, что отдельные действия и заявления Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.

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