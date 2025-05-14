Зеленський розповів про свої особливі стосунки з Макроном

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої особливі стосунки з французьким лідером Емманюелем Макроном, які склалися після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що у них з Макроном "хороші стосунки" і вони часто спілкуються.

"Це почалося під час війни, і так було з деякими іншими главами держав і урядів. Але не з багатьма – з двома або трьома, з якими я постійно розмовляв телефоном. Я давно переконав усіх дзвонити телефоном, а не захищеними лініями – чесно кажучи, я не вірю в захищені лінії", – сказав він.

За словами українського президента, Макрон "підходить до справи дуже креативно" і "готовий ризикувати".

"А люди, готові ризикувати, – це люди, орієнтовані на результат. Крім того, він один із сильних лідерів у світі. Він знаходить вихід зі складних ситуацій, і я поважаю це", – додав Зеленський.

Він також розповів, що познайомився з Макроном ще до того, як став президентом.

Нагадаємо, у березні Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона.

Сам Макрон нещодавно показав нарізку кадрів "з-за лаштунків" спільного візиту європейських лідерів до Києва, серед іншого – як він раннім ранком телефонував Дональду Трампу.