Зеленский рассказал о своих особых отношениях с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих особых отношениях с французским лидером Эмманюэлем Макроном, которые сложились после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что у них с Макроном "хорошие отношения" и они часто общаются.

"Это началось во время войны, и так было с некоторыми другими главами государств и правительств. Но не со многими – с двумя или тремя, с которыми я постоянно разговаривал по телефону. Я давно убедил всех звонить по телефону, а не по защищенным линиям – честно говоря, я не верю в защищенные линии", – сказал он.

По словам украинского президента, Макрон "подходит к делу очень креативно" и "готов рисковать".

"А люди, готовые рисковать, – это люди, ориентированные на результат. Кроме того, он один из сильных лидеров в мире. Он находит выход из сложных ситуаций, и я уважаю это", – добавил Зеленский.

Он также рассказал, что познакомился с Макроном еще до того, как стал президентом.

Напомним, в марте Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона.

Сам Макрон недавно показал нарезку кадров "из-за кулис" совместного визита европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.