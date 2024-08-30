Україна почала говорити з Чорногорією про "безпекову угоду"

Делегації України та Чорногорії в п’ятницю, 30 серпня, провели зустріч стосовно укладення двостороннього безпекового документа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

З українського боку консультації стосовно "безпекової угоди" з Чорногорією провів заступник голови ОП Ігор Жовква.

Він заявив, що Україна розраховує на "допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО".

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В Офісі президента сподіваються, що документ "сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами".

Нагадаємо, двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання декларації країн "Групи семи", ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.

На сьогодні Україна підписала вже 25 таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Нещодавно Київ завершив переговори про двосторонню "безпекову угоду" з Ірландією.