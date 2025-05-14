Президент Черногории анонсировал визит Зеленского

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни должен посетить Черногорию для подписания двустороннего соглашения о безопасности и торговле.

Об этом сказал глава Черногории Яков Милатович на пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Standard.

Черногорский президент сказал, что ранее был предварительно согласован визит Зеленского на 15 мая, "однако, как вы видели, завтра в Турции должны состояться переговоры на высшем уровне между Украиной и Россией, поэтому эта дата окончательно отклонена".

Другой датой визита президента Украины, которая обсуждалась, была суббота, 17 мая, но в правительстве премьер-министра Черногории Милойко Спаича сказали, что у него есть "предварительные обязательства".

"Поэтому визит перенесен на другую дату", – сказал Милатович.

Он также объявил, что встретится с Зеленским в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в пятницу в Тиране.

Как сообщало Vijesti, президент Украины во время визита в Черногорию должен подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности – переговоры о нем стороны начали летом 2024 года.

Напомним, в конце прошлого года Черногория, которая является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, закрыла три раздела переговоров о вступлении, что произошло впервые за семь лет.